Мебельный склад загорелся в Ульяновской области

Пожар вспыхнул на складе готовой продукции мебельного производства в Ульяновской области. Об этом во вторник, 17 августа, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

ЧП произошло утром 17 августа на предприятии, расположенном в городе Димитровград на улице Жуковского. Как отмечает телеканал «Звезда», загорелось двухэтажное здание мебельной фабрики «Европа-Д». Площадь пожара уточняется.

Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет. Все сотрудники были эвакуированы. На месте работают 22 единицы техники и 70 спасателей. Причина пожара устанавливается.

15 августа в Екатеринбурге произошел пожар на одном из мебельных складов на промплощадке. Площадь пожара составила 200 кв. м. Благодаря действиям спасателей удалось избежать распространения огня на емкости с легковоспламеняющимися жидкостями и газораспределительную станцию.