Прокуратура начала проверку по факту гибели семьи в реке на Ямале

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту гибели семьи из четырех человек, включая ребенка, на реке Тидиби Яха. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 17 августа.

Сотрудники ведомства проверят исполнение законодательства о безопасности движения на водном транспорте, пишет сайт kp.ru.

Накануне, 16 августа, региональный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, пишет Life.ru.

Предварительно установлено, что семья из трех взрослых и восьмилетнего ребенка возвращались на моторной лодке «Казанка» по реке Тидиби Яха домой — в село Новый Порт, но к месту назначения не прибыли, пишет телеканал «Звезда». Тела двух женщин и ребенка без спасательных жилетов нашли в реке 16 августа в 10 км от Нового Порта. Поиски тела мужчины продолжаются, пишет REGNUM.

Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

12 августа спасатели обнаружили тело подростка, погибшего во время купания в реке в Сысольском районе Коми. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.