Косачев назвал возможные последствия смены власти в Афганистане

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев посчитал, что со сменой власти афганский народ могут ждать тяжелейшие испытания вплоть до новой гражданской войны на этнической, конфессиональной и политической почве.

«С точки зрения последствий афганская драма имеет как минимум два измерения — собственно афганское и американское. С Афганистаном, на мой взгляд, драматичнее всего», — написал Косачев на странице в Facebook во вторник, 17 августа.

По его словам, власть захватили силы, не сильно просвещенные и оттого совершенно не прогрессивные.

Он отметил, что не советовал бы никому вмешиваться извне во «внутриафганские передряги» с учетом печального опыта британской, советской и американской империй.

«Но помогать жителям Афганистана надо обязательно, и делать это предстоит всем миром, несмотря на наломанные американцами и их ставленниками в одиночку дрова», — написал политик.

Ранее в этот день боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявили всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства и призвали возобновить работу в государственных учреждениях. Они также призвали служащих возобновить работу в государственных учреждениях.

В тот же день студент РУДН Ахмад Санор Накиби рассказал, что жители Кабула напуганы, хотя талибы не собираются никого убивать. Однако граждане теперь лишены свободы, добавил Накиби.

16 августа боевики движения заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула. Они призвали людей без опасений возвращаться на рабочие места. При этом граждане, пожелавшие покинуть страну, устроили давку в здании воздушной гавани, что привело к жертвам.

Кроме того, жители пытались взять штурмом американский военно-транспортный самолет, при вылете борта некоторые пытались за него зацепиться и в результате погибли.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.

15 августа радикальное движение «Талибан» заявило, что контролирует всю территорию Афганистана. После этого талибы мирно вошли в Кабул, где не встретили сопротивления. Представители движения сообщили журналистам, что вошли в президентский дворец в афганской столице.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.