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Пенсионерка в Москве заплатила за поездку в такси 190 тыс. рублей

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Пожилая женщина по ошибке заплатила за проезд на такси из Москвы до Серпухова 190 тыс. рублей.

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Как отмечает портал «Подмосковье сегодня» 16 августа, водитель такси рассказал, что по дороге пенсионерка жаловалась на непростые отношения с сыном, который якобы намерен отправить ее в психиатрическую клинику.

По окончании поездки женщина отдала водителю конверт с деньгами, после чего покинула машину, пишет «Москва 24». Мужчина обнаружил в нем вместо полагавшихся за поездку 5 тыс. рублей сумму в 190 тыс. рублей, отмечает телеканал «Звезда».

Водитель пришел в офис агрегатора такси и рассказал о произошедшем. Агрегатор связался с пенсионеркой и сообщил, что ее деньги в целости и сохранности. Женщина поблагодарила водителя за порядочность и объяснила, что перепутала конверты из-за депрессии, пишет НСН.

14 августа в Москве заработала комплексная информационная система «Аналитика работы такси», отслеживающая время работы таксистов. Система будет мониторить стаж вождения, водительское удостоверение, режим труда и отдыха. По закону каждый водитель может работать 40 часов в неделю чистого рабочего времени, без остановок на ремонт и перерывы на отдых. Норму рабочих часов в сутки каждый водитель устанавливает сам, но не более 12 часов подряд.

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