Пенсионерка в Москве заплатила за поездку в такси 190 тыс. рублей

Пожилая женщина по ошибке заплатила за проезд на такси из Москвы до Серпухова 190 тыс. рублей.

Как отмечает портал «Подмосковье сегодня» 16 августа, водитель такси рассказал, что по дороге пенсионерка жаловалась на непростые отношения с сыном, который якобы намерен отправить ее в психиатрическую клинику.

По окончании поездки женщина отдала водителю конверт с деньгами, после чего покинула машину, пишет «Москва 24». Мужчина обнаружил в нем вместо полагавшихся за поездку 5 тыс. рублей сумму в 190 тыс. рублей, отмечает телеканал «Звезда».

Водитель пришел в офис агрегатора такси и рассказал о произошедшем. Агрегатор связался с пенсионеркой и сообщил, что ее деньги в целости и сохранности. Женщина поблагодарила водителя за порядочность и объяснила, что перепутала конверты из-за депрессии, пишет НСН.

14 августа в Москве заработала комплексная информационная система «Аналитика работы такси», отслеживающая время работы таксистов. Система будет мониторить стаж вождения, водительское удостоверение, режим труда и отдыха. По закону каждый водитель может работать 40 часов в неделю чистого рабочего времени, без остановок на ремонт и перерывы на отдых. Норму рабочих часов в сутки каждый водитель устанавливает сам, но не более 12 часов подряд.