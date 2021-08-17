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Президент Казахстана примет участие в ВЭФ

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В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета Восточного экономического форума Антона Кобякова и чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации Ермека Кошербаева. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также участие делегации Республики Казахстан в VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке.

«Двусторонние отношения между нашими государствами находятся на высоком уровне устойчивого стратегического партнерства и развиваются в духе добрососедства как на высшем политическом уровне, так и на уровне министерств, ведомств и парламентов. В условиях пандемии Россия продолжает оставаться ключевым внешнеэкономическим партнером Республики Казахстан, а страны продолжают создавать новые совместные инвестиционные проекты. Отмечу перспективы формата встреч в рамках приграничного сотрудничества. При этом важно развивать не только политические, но и экономические партнерские отношения, что будет способствовать увеличению количества предприятий МСП и их комфортной работе в наших странах», — подчеркнул Антон Кобяков.

Стороны обсудили необходимость налаживания взаимодействия России и Казахстана в области права с целью реализации совместных инвестиционных проектов на пространстве Большого евразийского партнерства, рассмотрели взаимодействие государств в рамках международных деловых мероприятий, таких как Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который является эффективной диалоговой площадкой для обеих стран.

По словам Ермека Кошербаева, в настоящее время формируется состав делегации Республики Казахстан на ВЭФ-2021.

«Восточный экономический форум дает возможность ближе познакомиться с регионами Дальнего Востока и проектами, которые реализуются на их территории. Мы рассчитываем на практический результат, поэтому максимально заинтересованы в организации встреч с официальными лицами, бизнес-сообществом и иностранными делегатами. В состав делегации Республики Казахстан войдут представители правительства и бизнес-сообщества. Ожидается, что в пленарном заседании в формате онлайн примет участие Президент Касым-Жомарт Токаев», — отметил Ермек Кошербаев.

Участники встречи также обсудили возможность подписания соглашения о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и партнерской организацией из Казахстана с целью углубления отношений между деловыми кругами двух стран.

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