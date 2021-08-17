«Победа» объявила о готовности начать полеты в Египет с конца октября

Авиакомпания «Победа» готова открыть рейсы в Египет с конца октября. Об этом сообщил в ходе беседы с журналистами во вторник, 17 августа, гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

«Мы запросили допуски в Египет. Но у нас до конца летнего расписания всё сверстано, самолеты все уже расставлены. Мы готовы начать возить наших клиентов в Египет с конца октября», — сказал Калмыков.

О том, что «Победа» рассматривает вопрос запуска регулярных рейсов на курорты Египта после расширения авиасообщения гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов рассказал 13 августа.

Вместе с тем 16 августа стало известно, что авиакомпания «Россия» планирует запросить разрешение на увеличение числа рейсов из Москвы на курорты Египта с 5 до 14 в неделю.

РФ с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами. Самолеты будут летать из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Суммарно будет выполняться по 20 еженедельных рейсов, 10 из которых — российской стороной и 10 — египетской.

6 августа в Росавиации сообщили, что восемь российских авиакомпаний уже получили допуски на полеты на курорты Египта. Так, документом обзавелись «Аэрофлот», «Победа» и S7, из регионов — «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и AZUR air. Далее они должны обзавестись разрешением на авиаперевозки от оперштаба по коронавирусу.

В ноябре 2015 года рейсы на египетские курорты были запрещены после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 224 человека. Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, но рейсы были разрешены только в Каир.