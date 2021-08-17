Прямой эфир
Авто
Еще 300 электробусов выйдет на маршруты в Москве до конца года
Наука
Археологи в Мексике обнаружили букеты цветов возрастом 1800 лет
Экономика
Россия нарастила вложения в госбумаги США
Экономика
Доллар вырос на 12 копеек на фоне нефти ниже $70 за баррель
Общество
Путин поручил законодательно запретить строить жилье в зонах регулярных ЧС
Мир
Военные США вывезли более 600 афганцев на одном самолете из Кабула
Общество
Пострадавшие от паводков или пожаров жители ДФО получат выплаты к сентябрю
Мир
В США планируют начать вакцинацию бустерными дозами препарата от COVID-19
Общество
Москвичей предупредили о сильных дождях

«Победа» объявила о готовности начать полеты в Египет с конца октября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпания «Победа» готова открыть рейсы в Египет с конца октября. Об этом сообщил в ходе беседы с журналистами во вторник, 17 августа, гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

«Мы запросили допуски в Египет. Но у нас до конца летнего расписания всё сверстано, самолеты все уже расставлены. Мы готовы начать возить наших клиентов в Египет с конца октября», — сказал Калмыков.

Пляжи к делу: в отрасли ожидают снижения цен на отдых в Египте на 30%
Почему бизнес рассчитывает на дальнейшее увеличение числа рейсов на курорты республики

О том, что «Победа» рассматривает вопрос запуска регулярных рейсов на курорты Египта после расширения авиасообщения гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов рассказал 13 августа.

Вместе с тем 16 августа стало известно, что авиакомпания «Россия» планирует запросить разрешение на увеличение числа рейсов из Москвы на курорты Египта с 5 до 14 в неделю.

РФ с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами. Самолеты будут летать из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Суммарно будет выполняться по 20 еженедельных рейсов, 10 из которых — российской стороной и 10 — египетской.

6 августа в Росавиации сообщили, что восемь российских авиакомпаний уже получили допуски на полеты на курорты Египта. Так, документом обзавелись «Аэрофлот», «Победа» и S7, из регионов — «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и AZUR air. Далее они должны обзавестись разрешением на авиаперевозки от оперштаба по коронавирусу.

В ноябре 2015 года рейсы на египетские курорты были запрещены после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 224 человека. Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, но рейсы были разрешены только в Каир.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021