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СИБУР запланировал досрочно погасить долг перед ФНБ

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Нефтехимический холдинг СИБУР собирается досрочно погасить долг перед Фондом национального благосостояния (ФНБ). Об этом во вторник, 17 августа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Размер задолженности составляет 119 млрд рублей ($1,75 млрд). Средства были привлечены в 2015 году на строительство нефтехимического комбината «ЗапСибНефтехим» в Тобольске со сроком погашения в 2030 году. За время пользования займом СИБУР выплатил $290,5 млн (17,8 млрд рублей) купонного дохода в бюджет государства, отмечает издание. Таким образом, причиной досрочного погашения долга могла стать высокая эффективность комплекса уже в первое время работы.

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Так, «ЗапСибНефтехим» оказал позитивное влияние на реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». По данным аналитиков, вклад производства в Тобольске в рост несырьевого экспорта России превысил 16%. Кроме того, по данным самого СИБУРа, производимая на «ЗапСибНефтехиме» продукция может внести значительный вклад в решение задачи импортозамещения. По разным категориям объем достигает 85-95% всего рынка. Например, в части производства стретч-пленки, труб и кабельной изоляции этот показатель может превышать более 90%.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с «Известиями» отметил, что высокая эффективность и быстрый рост объемов производства и реализации продукции действительно стали одной из основных причин для принятия решения о досрочном погашении долга перед ФНБ.

«Компания демонстрирует быстрый рост — практически по всем направлением. Видимо, после запуска одного из крупнейших производств в мире у СИБУРа появился большой операционный поток, который вполне логично направить на досрочное погашение займов», — отмечает эксперт.

В то же время Сигал обратил внимание, что для досрочного погашения займа перед ФНБ, СИБУРу необходимо дождаться решения правительства

Управляющий директор УК «Финам Менеджмент» Николай Солабуто в свою очередь назвал досрочное погашение займа рациональным решением.

«Мы видим, что у СИБУРа очень быстро улучшаются финансовые результаты, и она старается максимально эффективно ими распоряжаться», — подчеркнул он, напомнив, что долг уже обслуживался более 5 лет, и ФНБ уже получил часть выплат. Вернувшиеся досрочно средства, по мнению эксперта, можно направить на финансирование других стратегических инфраструктурных проектов.

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