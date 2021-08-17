Власти продлили порядок ввоза жителями ДФО подержанных праворульных авто

Правительство России продлило временный порядок ввоза на территорию страны жителями Дальнего Востока подержанных праворульных автомобилей без установки системы ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом во вторник, 17 августа, сообщила пресс-служба кабмина.

«До 3 декабря 2021 года жителям Дальнего Востока разрешается ввозить по одному такому автомобилю в год для личного пользования. Теперь такой порядок будет продлен еще на один год — до 3 декабря 2022 года», — говорится в сообщении Правительства РФ.

С 1 января 2017 года в России действует закон, согласно которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. Данная система призвана сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия.

На Дальнем Востоке использование праворульных импортных автомобилей получило достаточно широкое распространение. В связи с этим настоящее время жителям дальневосточных регионов разрешается ввозить по одному такому автомобилю в год для личного пользования.

26 марта стало известно, что владельцы праворульных автомобилей могут столкнуться со сложностями в прохождении диагностики и получении диагностических карт из-за новых правил проведения техосмотра (ТО).

Эта проблема затронет Дальний Восток, где зарегистрировано наибольшее количество машин с правым расположением руля. Проблема заключается в том, что фары таких машин работают зеркально: они освещают обочину при левостороннем движении и без перенастройки свет ослепляет водителей на встречной полосе. Особенно опасны автомобили, у которых установлены более яркие ксеноновые лампы или светодиоды.