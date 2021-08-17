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Под Пермью бетонная плита рухнула на детей

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В Пермском каре бетонная плита рухнула на двоих детей. Об этом во вторник, 17 августа, сообщила Кунгурская служба спасения на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

ЧП произошло в понедельник, 16 августа. Конструкция обрушилась в одном из заброшенных гаражей города Кунгура, где девочки 2007 и 2008 годов рождения проводили время, пишет «Федеральное агентство новостей».

Местные жители пытались оказать первую помощь пострадавшим еще до приезда врачей скорой помощи: они пытались приподнять многокилограммовую бетонную плиту, чтобы ослабить давление.

Прибывшие на место спасатели и пожарные при помощи оборудования подняли плиту и извлекли детей, пишет сайт kp.ru.

Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами, отмечает РЕН ТВ.

Спасатели МБУ КГСС напомнили о недопустимости нахождения детей в заброшенных зданиях и сооружениях.

В июне в Воронежской области в недостроенном дачном доме на улице Свободы в Лискинском микрорайоне села Копанище произошло обрушение плиты, в результате чего погибли трое детей в возрасте от 7 до 12 лет.

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