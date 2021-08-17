В Госдуме назвали последствия пребывания ВВС США в Афганистане

20-летнее пребывание американских войск в Афганистане закончилось трагедией и гуманитарной катастрофой. Об этом говорится в заявлении спикера Госдумы Вячеслава Володина во вторник, 17 августа.

Так, по его словам, количество нарколабораторий увеличилось в сотни раз, «население обнищало», более 250 тыс. мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов.

«Сейчас мы становимся свидетелями жутких кадров происходящего. Что впереди? Можно только предположить. Нас это не может не беспокоить. Афганистан граничит со странами — нашими стратегическими партнерами. Да и российские границы находятся намного ближе тех же Соединенных Штатов», — говорится в тексте сообщения.

Володин уточнил, что, несмотря на происходящие события, заявлений Госдепартамента США о том, какую помощь будут оказывать Афганистану и соседним со страной государствам, не слышно.

Как отметил спикер Госдумы, также не слышно заявлений Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и Европарламента о нарушениях прав человека и необходимости поддержки тех, кто оказался в непростой ситуации.

Вместе с тем, по словам Володина, в настоящий момент можно наблюдать свидетельства краха американской внешней политики. Он подчеркнул, что при этом бюджеты США и ряда европейских стран увеличиваются на продвижение демократии в других государствах.

«Понятным языком — на свержение существующих властей и поддержку лояльных им политиков, создание напряжения и конфликтов. Правильно было бы эти бюджеты направить на помощь народам Афганистана и сопредельных с ним государств, которые в полной мере столкнулись с последствиями деятельности США», — отметил спикер Госдумы.

Ранее в этот день российский сенатор Алексей Пушков заявил, что бегство американской армии из Афганистана нанесло мощный удар по международной репутации США и их способности к «глобальному лидерству».

14 августа издание The Hill сообщило, что ситуация в Афганистане отрицательно сказывается на мировом имидже Соединенных Штатов, что подтвердили опрошенные эксперты. Таким образом, американское правительство фактически отворачивается от наглядного нарушения демократических положений и обесценивает результаты 20-летней работы США и мирового сообщества.

В тот же день Пушков подчеркнул, что происходящие события в Афганистане свидетельствуют о провале внешней стратегии Соединенных Штатов, а именно «экспорта демократии». Он указал, что американской стороне не остается ничего, кроме попыток оправдать «свое поражение и стремительный уход из Афганистана».

При этом, как заявил 16 августа президент США Джо Байден, он готов подвергнуться критике за решение вывести американские войска из Афганистана, однако настаивает на правильности данного шага. По его словам, США также выполнили свои цели в Афганистане по борьбе с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».