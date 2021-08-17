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Доллар вырос на 12 копеек на фоне нефти ниже $70 за баррель

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Доллар утром во вторник дорожает на 12 копеек, до 73,36 рубля, на фоне стабилизации нефти ниже ключевой отметки $70 за баррель. Эта информация следует из данных торгов на Московской бирже 17 августа.

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Курс евро расчетами «завтра» на 9:28 мск повышался на 16 копеек, до 86,38 рубля.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE опустилась на 0,25%, до $69,34 за баррель. По итогам торгов 16 августа эти контракты подешевели на $1,08, до $69,51 за баррель.

Нефть стабилизировалась после трехдневного спада, вызванного растущей угрозой спросу на нее из-за распространения штамма коронавируса «Дельта», отмечает Bloomberg. Агентство со ссылкой на опрос Descartes Labs сообщает, что потребление бензина в США падает третью неделю, а данные из Китая показали замедление в июле.

Отмечается, что после стремительного роста в первом полугодии нефтяные цены начали понижаться в июле–августе. Новый штамм «Дельта» привел к ограничению мобильности во многих странах, включая КНР, что нанесло ущерб энергопотреблению в мире.

В июле страны ОПЕК+ продлили действие соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2022 года. Альянс договорился о повышении добычи на 400 тыс. б/с ежемесячно до исчерпания ограничений, составляющих сейчас 5,8 млн б/с.

В результате переговоров объединение поддержало установление новых базовых отсечек в соглашении для России и других стран. Так, новые базовые уровни добычи для России и Саудовской Аравии повысят на 0,5 млн б/с, до 11,5 млн б/с.

Согласно отчету ОПЕК, опубликованному 12 августа, спрос на нефть в мире в этом году вырастет на 6 млн баррелей в сутки — до 96,6 млн. При этом Международное энергетическое агентство ухудшило свой прогноз, ожидая рост спроса на 5,3 млн баррелей в сутки, хотя в июле оценивало потенциальный рост в 5,4 млн баррелей в сутки. Соотношение спроса и предложения на рынке останется главным фактором, влияющим на цены на этот ресурс, указывали аналитики, опрошенные «Известиями». В случае успешной вакцинации в мире стоимость ресурса до конца года может подняться выше $80 за баррель, считают эксперты.

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