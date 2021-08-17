В МИД прокомментировали опасения ЕП и США о роли Москвы в Афганистане

Западу проще вернуться к истокам и объявить Россию угрозой. Такое заявление во вторник, 17 августа, сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя реакцию Запада на события в Афганистане и его опасения о роли Москвы.

«Куда проще вернуться к истокам — объявить Россию угрозой. Хотели как лучше, получилось как всегда: «надо перевернуть страницу, идти вперед, Китай, однако, беспокоит» — вот, собственно, и вся история», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, для американской и европейской повестки дня война стала непопулярной: «не хотят, мол, афганцы жить мирно».

«Гробы идут. Триллион [долларов] потрачен в никуда», — подчеркнул Грушко.

Ранее в этот же день президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай рассчитывали на то, что Соединенные Штаты оставят свои войска в Афганистане и продолжат тратить миллионы долларов на попытки стабилизировать ситуацию в этой стране. Американский лидер назвал Москву и Пекин истинными стратегическими соперниками Вашингтона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила во вторник, что целью увеличения иностранного военного контингента, в частности США, в Афганистане, как было заявлено, являлось сдерживание активности боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) для того, чтобы дать афганцам время взять в свои руки контроль над страной. Дипломат призвала сделать выводы об успешности выполнения Штатами своих целей в Афганистане.

Накануне сообщалось, что депутаты ЕП опасаются, что Россия и Китай на фоне происходящего в Афганистане заполнят в стране политический вакуум.

В этот же день на заседании Совбеза ООН Китай заявил, что ожидает от движения «Талибан» выполнения взятых на себя обязательств по формированию нового правительства в Афганистане. Как отметил заместитель постоянного представителя КНР при этой международной организации Гэн Шуан, в настоящее время будущее Афганистана находится на историческом перепутье.

В свою очередь, СБ ООН призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое инклюзивное правительство в Афганистане. Последнее подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин.

Кроме того, в ходе телефонного разговора в понедельник глава МИД Китая Ван И заявил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что Пекину и Москве необходимо убедить захвативших власть в Афганистане талибов проводить мирную и дружелюбную политику.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана. В тот же день талибы потребовали вывести из Афганистана иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

17 августа талибы объявили всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства и призвали возобновить работу в государственных учреждениях.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.