Прямой эфир
Экономика
Доллар вырос на 12 копеек на фоне нефти ниже $70 за баррель
Общество
Путин поручил законодательно запретить строить жилье в зонах регулярных ЧС
Мир
Военные США вывезли более 600 афганцев на одном самолете из Кабула
Общество
Пострадавшие от паводков или пожаров жители ДФО получат выплаты к сентябрю
Мир
В США планируют начать вакцинацию бустерными дозами препарата от COVID-19
Общество
Москвичей предупредили о сильных дождях
Общество
В России предложили премировать вакцинирующих граждан медиков
Мир
Запасы газа на Украине снизились на треть по сравнению с прошлым годом
Происшествия
Селевой поток сошел на трассу «Колыма» в Якутии

Одного из пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже перевели из реанимации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из трех тяжелых пострадавших при взрыве маршрутного автобуса в Воронеже пошел на поправку, его перевели из реанимации в отделение торакальной хирургии областной больницы №1. Об этом сообщил во вторник, 17 августа, губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Он уточнил, что состояние раненого оценивают как средней тяжести.

«Сильно зажало между сидений»: что известно о взрыве автобуса в Воронеже
Трагедия произошла накануне вечером, в результате погибли как минимум два человека

Гусев также рассказал, что в настоящий момент в медучреждениях Воронежа лечатся 18 человек, пострадавших при взрыве.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел 12 августа вечером неподалеку от остановки общественного транспорта, пострадали 20 человек.

Одна женщина в результате взрыва лишилась ноги и впоследствии скончалась в больнице. 13 августа стало известно о смерти еще одной пострадавшей.

В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования. Вместе с тем изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021