Одного из пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже перевели из реанимации

Один из трех тяжелых пострадавших при взрыве маршрутного автобуса в Воронеже пошел на поправку, его перевели из реанимации в отделение торакальной хирургии областной больницы №1. Об этом сообщил во вторник, 17 августа, губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Он уточнил, что состояние раненого оценивают как средней тяжести.

Гусев также рассказал, что в настоящий момент в медучреждениях Воронежа лечатся 18 человек, пострадавших при взрыве.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел 12 августа вечером неподалеку от остановки общественного транспорта, пострадали 20 человек.

Одна женщина в результате взрыва лишилась ноги и впоследствии скончалась в больнице. 13 августа стало известно о смерти еще одной пострадавшей.

В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования. Вместе с тем изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.