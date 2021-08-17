Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом под Тамбовом

По факту ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области, в результате которого один человек погиб и восемь пострадали, полиция возбудила уголовное дело. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Алексей Жданов.

Как пишет РЕН ТВ, уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. В ходе расследования правоохранители установят обстоятельства аварии и дадут оценку действиям водителей.

ДТП произошло в ночь на 17 августа на 343-м км дороги Р-119 на участке Мичуринск — село Петровское. Столкнулись микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Audi, в результате чего один человек скончался, еще восемь получили различные травмы. Детей среди пострадавших нет, отмечает сайт kp.ru.

Как пишет телеканал «360», в микроавтобусе, который столкнулся с легковой иномаркой, находились рабочие одного из предприятий Петровского района.

По данным регионального управления МЧС, микроавтобус столкнулся с легковушкой боковыми частями корпуса и опрокинулся. Обе машины оказались в кювете. Движение транспорта на автодороге в связи с аварией перекрывать не потребовалось, отмечает телеканал «Звезда». Розлива топлива не произошло, пишет «Москва 24».

Пострадавших госпитализировали в Мичуринскую центральную районную больницу, пишет RT. Все они являются жителями Липецкой и Орловской областей.