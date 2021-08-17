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Военные США вывезли более 600 афганцев на одном самолете из Кабула

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Военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III американских ВВС эвакуировал около 640 жителей Афганистана из аэропорта Кабула. Об этом сообщил в понедельник, 17 августа, Defense One.

Как сообщает издание, первоначально на борт не планировалось брать столько людей. Однако афганцы, допущенные к эвакуации, прорвались на летное поле и самостоятельно смогли забраться в самолет.

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После этого экипаж принял решение полететь со всеми, кто уже находился на борту. На опубликованных в Сети кадрах, видно как люди ютятся на полу самолета. Самолет доставил афганцев в Катар.

«Около 640 афганских гражданских лиц высадились из самолета, когда он прибыл в пункт назначения», — отметил представитель министерства обороны США.

Накануне представители Пентагона рассказали, что в аэропорту Кабула случилось несколько стычек со стрельбой, ответственность за которые талибы (представители запрещенной в РФ террористической организации «Талибан») не несут. В ходе инцидентов один американский военный получил легкое ранение, однако уже вернулся в строй.

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби также подчеркнул, что случившееся в аэропорту Кабула «не является провалом». При этом официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что хаос в аэропорту Кабула вызывает «отклик в душах всех сотрудников ведомства».

16 августа международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая приостановил выполнение гражданских рейсов. Незадолго до этого люди, пожелавшие покинуть страну, устроили давку в здании воздушной гавани, что привело к жертвам.

Кроме того, жители пытались взять штурмом американский военно-транспортный самолет, при вылете борта некоторые пытались за него зацепиться и в результате погибли. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими распространенные в Сети кадры происшествия.

В тот же день Пентагон объявил о возобновлении работы аэропорта. По словам Кирби, американские военные стремятся наращивать темпы эвакуации людей из аэропорта Кабула и выйти на показатель в 5 тыс. вывезенных человек в сутки.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.

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