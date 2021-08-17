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Мужчина выстрелил в подростка в подъезде дома в Москве

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Мужчина выстрелил в 17-летнего подростка в подъезде одного из домов, расположенных на Челобитьевском шоссе в Москве. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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По данным ведомства, инцидент произошел рано утром в этот же день. Стрелявший оказался 46-летним сожителем матери юноши. Женщина находилась рядом с ними в момент происшествия.

«Подросток с проникающим ранением доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает», — указали в пресс-службе.

В настоящий момент прокуроры устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведомство организовало проверку по факту инцидента, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям матери раненого подростка по исполнению ее родительских обязанностей.

Известно, что стрелявший в ребенка мужчина был ранее судим и в настоящее время находится под административным надзором. Его 41-летняя сожительница воспитывает еще троих несовершеннолетних детей. Условия их жизни проверяются прокуратурой.

В конце апреля 60-летний житель Приморья в ходе конфликта с группой подростков выстрелил в них из пневматического ружья, один из них получил тяжелое ранение грудной клетки и живота. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отправили под домашний арест.

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