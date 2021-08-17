Минприроды начнет проверку после гибели уток в Ростовской области

Министерство природы Ростовской области проведет проверку после массовой гибели уток на реке Темерник. Информация о случившемся поступила от жителей товарищества «Импульс».

Специалисты ведомства побывали на месте, где были обнаружены погибшие птицы, и подтвердили доводы. Они отобрали биоматериал для проведения исследования. Это позволит установить причину гибели уток.

RostovGazeta со ссылкой на ведомство пишет, что грипп птиц в пробах обнаружить не удалось. В течение двух дней эксперты проведут проверку на отравление уток химическими веществами.

При этом отмечается, что на реке можно увидеть и здоровых птиц.

В конце декабря в Шахтах (Ростовская область) зарегистрирована массовая гибель домашних птиц в двух подворьях. Экспертиза не подтвердила наличие у погибшего поголовья птичьего гриппа.