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Минприроды начнет проверку после гибели уток в Ростовской области

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Министерство природы Ростовской области проведет проверку после массовой гибели уток на реке Темерник. Информация о случившемся поступила от жителей товарищества «Импульс».

Специалисты ведомства побывали на месте, где были обнаружены погибшие птицы, и подтвердили доводы. Они отобрали биоматериал для проведения исследования. Это позволит установить причину гибели уток.

RostovGazeta со ссылкой на ведомство пишет, что грипп птиц в пробах обнаружить не удалось. В течение двух дней эксперты проведут проверку на отравление уток химическими веществами.

При этом отмечается, что на реке можно увидеть и здоровых птиц.

В конце декабря в Шахтах (Ростовская область) зарегистрирована массовая гибель домашних птиц в двух подворьях. Экспертиза не подтвердила наличие у погибшего поголовья птичьего гриппа.

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