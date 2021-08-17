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Татарстан стал лидером по очистке водоемов в рамках нацпроекта

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Татарстан признали регионом-лидером в исполнении федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках нацпроекта «Экология». Сейчас по нему специалисты ведут очистку пруда и реки в Лаишевском районе, а также притока Вятки в Мамадышском районе.

Так, работы на притоке Вятки оцениваются в 9 млн рублей. Здесь предстоит расчистить участок протяженностью 3,3 км. Рабочие уберут завалы деревьев, вырубят кустарник и расчистят дно водоема. Все это позволит повысить способность экосистемы к самоочищению и улучшить условия проживания более 15,8 тыс. жителей Мамадыша.

Как заявила замглавы Росводресурсов Наталия Сологуб, чьи слова приводит ИА «Татар-информ», расчистка идет в небольших населенных пунктах, но это не значит, что водные объекты малозначимы. Они играют большую роль для местного населения, и не только в плане обеспечения водой. Это часть культурного и исторического наследия.

Власти республики в данный момент готовят необходимую документацию для включения в нацпроект мероприятий по очистке реки Мелекески в Набережных Челнах.

Всего же в рамках нацпроекта «Экология» Татарстан получит 217,8 млн рублей на очистку водоемов. Работы планируют завершить в этом году.

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