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Москвичей предупредили о сильных дождях

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Во второй половине дня 18 августа в Москву и Подмосковье придут сильные дожди. Они продлятся до пятницы, 20 августа. Об этом во вторник сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Начиная со второй половины дня в среду кратковременные дожди прогнозируются в Москве и Подмосковье. Они будут заметными, не просто смочит землю дождик», — рассказал Вильфанд ТАСС.

По словам Вильфанда, осадки не сумеют охладить воздух, так как температурный фон будет оставаться аномально высоким.

«Температура будет выше нормы во второй половине недели на 3-4 градуса. Она будет в диапазоне 20-25 градусов с четверга», — отметил метеоролог.

Во вторник, 17 августа, температура воздуха может достигнуть максимальных отметок с начала августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков, но в утренние часы местами возможны кратковременные дожди с грозами. Днем уж солнечно, без осадков, температура в столице повысится до плюс 30-32 градусов, по области до 33 жары. Сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала августа», — рассказал Леус «РИА Новости».

Накануне Гидрометцентр спрогнозировал москвичам 17-18 августа превышение температурной нормы на 7–8 градусов. Ночью прохождение теплого атмосферного фронта циклона может местами сопровождаться небольшим дождем.

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