Прямой эфир
Общество
В России предложили премировать вакцинирующих граждан медиков
Мир
США не считают себя причастными к событиям в аэропорту Кабула
Мир
Запасы газа на Украине снизились на треть по сравнению с прошлым годом
Происшествия
Селевой поток сошел на трассу «Колыма» в Якутии
Наука
К Земле летит потенциально опасный астероид
Общество
Самолеты Бе-200 после открытия ВПП перебазируют в Якутск
Наука
Ракета Vega с пятью спутниками успешно запущена с космодрома Куру
Мир
Обама отключил комментарии в Instagram из-за критики по Афганистану
Спорт
Гран-при Бразилии «Формула-1» пройдет при полных трибунах
Сюжет:

Участие в ВЭФ-2021 подтвердила 51 страна

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители 51 страны намерены участвовать в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который в этом году пройдет во Владивостоке. Об этом 17 августа журналистам сообщил вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Давос и требования: кто поедет и что будут обсуждать на ВЭФ
Максим Орешкин продолжает подготовку к форуму, несмотря на отставку правительства

«На сегодняшний день подтвердилась 51 страна, но время еще есть. У нас прошлый форум был рекордный, там было 65 [стран-участников]. Как видите, мы пока не так далеко от этой планки, поэтому будем продолжать приглашать», — заявил Трутнев.

Вице-премьер РФ уточнил, что гостей попросили приехать без сопровождающих лиц из-за ситуации с коронавирусом.

«Это практически вдвое сокращает число участников форума — с 8 тыс. в позапрошлом году до 4 тыс. Но мы считаем, что при этом форум не много потеряет, потому что основные участники — руководители компаний, органов государственного управления, стран Азиатско-Тихоокеанского региона — у нас будут», — добавил Трутнев.

Ранее, 9 августа, оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции утвердил порядок въезда иностранных участников VI ВЭФ.

Основанием для получения визы иностранцами является приглашение на ВЭФ-2021. С этим документом участники могут в день обращения оформить краткосрочную однократную визу для въезда в Россию в консульских учреждениях страны за рубежом.

Кроме того, иностранным участникам мероприятия не нужно соблюдать карантин после прибытия. Для пересечения границы необходимо иметь при себе, в частности, заграничный паспорт и визу, если виза необходима для въезда в Россию, а также документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Россию.

Со 2 по 4 сентября 2021 года с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ).

На всех площадках МИЦ «Известия» будет доступна информация об основных сессиях форума, интервью с гостями и участниками, аналитические материалы по подписываемым соглашениям и многое другое в круглосуточном режиме в течение всего периода проведения ВЭФ-2021.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021