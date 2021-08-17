Участие в ВЭФ-2021 подтвердила 51 страна

Представители 51 страны намерены участвовать в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который в этом году пройдет во Владивостоке. Об этом 17 августа журналистам сообщил вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

«На сегодняшний день подтвердилась 51 страна, но время еще есть. У нас прошлый форум был рекордный, там было 65 [стран-участников]. Как видите, мы пока не так далеко от этой планки, поэтому будем продолжать приглашать», — заявил Трутнев.

Вице-премьер РФ уточнил, что гостей попросили приехать без сопровождающих лиц из-за ситуации с коронавирусом.

«Это практически вдвое сокращает число участников форума — с 8 тыс. в позапрошлом году до 4 тыс. Но мы считаем, что при этом форум не много потеряет, потому что основные участники — руководители компаний, органов государственного управления, стран Азиатско-Тихоокеанского региона — у нас будут», — добавил Трутнев.

Ранее, 9 августа, оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции утвердил порядок въезда иностранных участников VI ВЭФ.

Основанием для получения визы иностранцами является приглашение на ВЭФ-2021. С этим документом участники могут в день обращения оформить краткосрочную однократную визу для въезда в Россию в консульских учреждениях страны за рубежом.

Кроме того, иностранным участникам мероприятия не нужно соблюдать карантин после прибытия. Для пересечения границы необходимо иметь при себе, в частности, заграничный паспорт и визу, если виза необходима для въезда в Россию, а также документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Россию.

Со 2 по 4 сентября 2021 года с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ).

На всех площадках МИЦ «Известия» будет доступна информация об основных сессиях форума, интервью с гостями и участниками, аналитические материалы по подписываемым соглашениям и многое другое в круглосуточном режиме в течение всего периода проведения ВЭФ-2021.