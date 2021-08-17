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Порядка 14 тыс. кв. м тротуаров восстановили в Нижнем Тагиле за год

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С начала 2021 года в Нижнем Тагиле восстановили более 14 тыс. кв. м тротуаров. Ход работ оценил мэр города Владислав Пинаев. По его словам, каждый год планируется ремонтировать по несколько объектов.

Ремонт тротуаров в городе проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет ТагилСити.ру. В этом году должны отремонтировать 16 участков дорог. На большинстве работы идут с опережением графика. Городская администрация приняла решение подать заявку для получения дополнительного финансирования.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле отремонтируют автомобильный мост через реку Выю. Начать ремонт планируют 1 сентября 2021 года, а завершить — до 20 мая 2022-го. Максимальная стоимость контракта составит 1,9 млн рублей.

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