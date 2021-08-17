В МИЦ «Известия» проходит дискуссия на тему «Женщины в бизнесе». Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в рамках гостиной Евразийского женского форума проходит пресс-конференция на тему: «Женщины в бизнесе: вызовы новой реальности»

Как совместить бизнес и воспитание детей? О чем сигнализирует Индекс женской предпринимательской активности? Как научить женщин вести бизнес, не бояться рисковать и добиваться финансовой независимости? В чем миссия онлайн-марафона по развитию женского предпринимательства в рамках Евразийского женского форума рассказывают:

- Галина Карелова, заместитель Председателя Совета Федерации РФ;

- Татьяна Илюшникова, заместитель министра Минэкономразвития России;

- Надия Черкасова, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

- Гузелия Имаева, генеральный директор аналитического центра НАФИ;

- Анна Сошинская, президент Благотворительного фонда «В ответе за будущее»;

- Светлана Шмакова, предприниматель, победительница международного конкурса APEC BEST AWARD-2020.

Онлайн:

- Мария Афонина, глава мастерской управления «Сенеж»;

- Ксения Сергеева, предприниматель, победительница образовательной программы «МАМА-предприниматель-2019» в Москве.