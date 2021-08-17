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В России за сутки выявили 20 958 новых случаев коронавируса

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За последние сутки в России зафиксировано 20 958 случаев COVID-19. Об этом 17 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Больше всего новых случаев заболевания в Москве (2006), Московской области (1328) и Санкт-Петербурге (1156).

За последние сутки от последствий COVID-19 в стране скончались 805 граждан. Выздоровели 18 407 человек.

Всего с начала распространения коронавируса в России зафиксировали COVID-19 у 6 642 559 человек. Вылечить удалось 5 918 324 граждан, число летальных исходов из-за последствий COVID-19 составило 172 110.

Ранее, 12 августа, главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось. По его словам, это связано с возросшим за полтора месяца числом людей, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.

За день до этого директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что, если вакцинация против коронавируса растянется на два-три года, то число антител начнет снижаться, что не позволит увидеть эффект от достижения коллективного иммунитета в 60% и более. При этом она отметила, что в тех регионах, где вакцинировано большое число жителей, наблюдается снижение числа случаев COVID-19.

В тот же день врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что основная задача вакцинации от коронавируса заключается в минимизации тяжелых последствий течения заболевания и снижении числа заболевших одномоментно.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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