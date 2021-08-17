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В МИД России рассказали о высокомерии НАТО по отношению к ОДКБ

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Замглавы МИД России Александр Грушко рассказал «РИА Новости» о просьбах НАТО к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после «высокомерия» со стороны альянса.

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Так, по словам дипломата, Североатлантический альянс не проявил интерес к предложениям России создать алгоритм взаимодействия по Афганистану в кризисных ситуациях.

Сейчас же результатом «высокомерия» НАТО стали «беспардонные просьбы» к странам открыть границы для сотрудничавших с организацией в Афганистане.

«Предлагали натовцам создать алгоритм взаимодействия по спасению, оказанию помощи, эвакуации в кризисных ситуациях. Интереса проявлено не было, как и к предложениям наладить диалог и взаимодействие между НАТО и ОДКБ по афганским делам. Более чем очевидная и объективная вещь: НАТО — внутри, ОДКБ — на внешнем периметре, интересы общие», — заявил Грушко.

Он напомнил, что ранее в Совете Россия–НАТО был реализован ряд проектов по стабилизации ситуации внутри Афганистана и купированию рисков, исходящих из этой страны, в том числе угрозы наркотрафика.

Грушко отметил, что «почти 4 тыс. офицеров антинаркотических служб Афганистана, Пакистана, стран Центральной Азии были подготовлены в основном на российской учебной базе».

Ранее, 17 августа, Грушко назвал закономерным итогом происходящее в Афганистане на фоне вывода войск США и НАТО. По словам замглавы российского дипведомства, в течение 20 лет в НАТО говорили о крепости «трансатлантической спайки и учете мнения каждого члена альянса: вместе пришли — вместе уйдем».

В воскресенье, 15 августа, движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. После этого талибы мирно заняли Кабул, не встретив сопротивления. Представители радикального движения сообщили журналистам, что вошли в афганской столице в президентский дворец.

При этом президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.

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