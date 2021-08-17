К Земле летит потенциально опасный астероид

К земле приближается астероид 2016 AJ193. Он относится к классу потенциально опасных, однако сейчас не представляет для планеты угрозу. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Как отметили в планетарии, есть целый класс астероидов, «сближающихся с Землей». К ним относятся те, что не в далеком будущем могут приблизиться к Земле на расстояние 7,5 млн км или менее. Они считаются потенциально опасными.

«По расчетам специалистов NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 миллиона километров 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 километра», — рассказали «РИА Новости» в Московском планетарии.

В учреждении уточнили, что были астероиды, которые пролетали около Земли и на более близком расстоянии. Например, в 2011 году два астероида размером 100 и 360 м приблизились к планете на 384 тыс. км.

Ранее, 14 августа, ученые NASA заявили, что вероятность столкновения астероида Бенну с Землей в течение ближайших двух столетий увеличилась, но уже через два дня эти данные скорректировали.

Сначала ученые оценили шанс столкновения в 1 к 2700 в 2200 году, теперь они склоняются к 1 к 1750 в 2300 году.