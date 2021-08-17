Прямой эфир
Мир
Несостыковку нашли на фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога
Общество
Вернувшийся в Южно-Сахалинск самолет вылетел повторно
Общество
Врач рассказал о неоднократном заражении коронавирусом
Мир
Пожарные не обнаружили очага возгорания на японской АЭС
Мир
Обама отключил комментарии в Instagram из-за критики по Афганистану
Спорт
Гран-при Бразилии «Формула-1» пройдет при полных трибунах
Общество
Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
Мир
Байден постановил выделить $500 млн для помощи беженцам из Афганистана
Мир
В Киеве призвали забыть о гарантиях США после событий в Кабуле

Самолеты Бе-200 после открытия ВПП перебазируют в Якутск

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушные суда Бе-200, задействованные в тушении лесных пожаров, будут базироваться в Якутске после открытия взлетно–посадочной полосы аэропорта города. Об этом сообщается во вторник, 17 августа, на сайте пресс-службы правительства региона.

Морские чудовища: как в СССР создавали летающие корабли
Зачем Советскому Союзу были нужны экранопланы

«С открытием взлетно–посадочной полосы аэропорта Якутск с сегодняшнего дня самолеты Бе-200 будут базироваться в Якутске», — говорится в сообщении.

Решение об этом было озвучено по итогу заседания Республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров о ходе тушения лесных возгораний в Чурапчинском, Томпонском, Хангаласском, Горном, Усть-Майском районах.

Сообщается, что на территории республики действует 156 пожаров на общей площади, пройденной огнем, свыше 4,5 млн га.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта Якутск, по поводу сертификации которой к президенту России Владимиру Путину обращался глава Якутии Айсен Николаев, открылась с 02:00 по местному времени 17 августа (20:00, 16 августа мск).

Аэропорт способен принимать практически все типы воздушных судов, в том числе Бе-200 и Ил-76, которые будут задействованы в борьбе с лесными пожарами.

По данным регионального управления МЧС, за сутки в регионе 14 августа сообщалось, что бригада специалистов Минздрава готова вылететь в Якутию для оказания помощи в связи с пожарами. Сообщалось также, что предельно допустимая концентрация отдельных вредных веществ в воздухе в Якутии превышена.

Ранее в этот день Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он добавил, что угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии, где бушуют лесные пожары, нет.

Конфигурация самолета Бе-200 предназначена для тушения лесных пожаров огнегасящими жидкостями. Особенностью Бе-200 по сравнению с другими самолетами-амфибиями является полностью герметичный фюзеляж, что позволяет использовать этот самолет для выполнения широкого круга задач. В 2008 году производство Бе-200 перенесено на ТАНТК имени Г. М. Бериева в Таганроге.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021