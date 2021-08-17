Самолеты Бе-200 после открытия ВПП перебазируют в Якутск

Воздушные суда Бе-200, задействованные в тушении лесных пожаров, будут базироваться в Якутске после открытия взлетно–посадочной полосы аэропорта города. Об этом сообщается во вторник, 17 августа, на сайте пресс-службы правительства региона.

«С открытием взлетно–посадочной полосы аэропорта Якутск с сегодняшнего дня самолеты Бе-200 будут базироваться в Якутске», — говорится в сообщении.

Решение об этом было озвучено по итогу заседания Республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров о ходе тушения лесных возгораний в Чурапчинском, Томпонском, Хангаласском, Горном, Усть-Майском районах.

Сообщается, что на территории республики действует 156 пожаров на общей площади, пройденной огнем, свыше 4,5 млн га.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта Якутск, по поводу сертификации которой к президенту России Владимиру Путину обращался глава Якутии Айсен Николаев, открылась с 02:00 по местному времени 17 августа (20:00, 16 августа мск).

Аэропорт способен принимать практически все типы воздушных судов, в том числе Бе-200 и Ил-76, которые будут задействованы в борьбе с лесными пожарами.

По данным регионального управления МЧС, за сутки в регионе 14 августа сообщалось, что бригада специалистов Минздрава готова вылететь в Якутию для оказания помощи в связи с пожарами. Сообщалось также, что предельно допустимая концентрация отдельных вредных веществ в воздухе в Якутии превышена.

Ранее в этот день Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он добавил, что угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии, где бушуют лесные пожары, нет.

Конфигурация самолета Бе-200 предназначена для тушения лесных пожаров огнегасящими жидкостями. Особенностью Бе-200 по сравнению с другими самолетами-амфибиями является полностью герметичный фюзеляж, что позволяет использовать этот самолет для выполнения широкого круга задач. В 2008 году производство Бе-200 перенесено на ТАНТК имени Г. М. Бериева в Таганроге.