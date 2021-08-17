Вернувшийся в Южно-Сахалинск самолет вылетел повторно

Самолет, следовавший рейсом из Южно-Сахалинска в Москву и вернувшийся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пассажира, вылетел повторно. Об этом сообщили во вторник, 17 августа, в справочной службе аэропорта.

«Самолет Южно-Сахалинск — Москва вылетел повторно после дозаправки. Время вылета — 14:13 по местному времени (06:13 мск)», — уточнили ТАСС в аэропорту.

Заболевшего пассажира встретила бригада скорой помощи. О его состоянии не сообщается.

Воздушное судно Boeing 777, следовавшее по данному маршруту, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета для экстренной посадки ранее в этот день. Самолет приземлился в 12:40 (04:40 мск).

16 августа самолет, выполнявший рейс Симферополь–Белгород, экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика отказа гидросистемы.