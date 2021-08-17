Девочка погибла в ДТП с нетрезвым водителем в Бурятии

В Бурятии нетрезвый водитель вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, в результате аварии погибла 13-летняя девочка, еще пять человек пострадали, сообщает 17 августа РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Отмечается, ДТП произошло накануне вечером в Кяхтинском районе с участием машин Mitsubishi Outlander и Toyota Mark II.

Так, 52-летний водитель Mitsubishi, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направлялся по дороге от Улан-Удэ в Кяхту, затем он вылетел на встречную полосу движения, где и допустил столкновение с Toyota, в которой ехала семья из пяти человек, включая троих несовершеннолетних дочерей.

После аварии госпитализировали обоих водителей транспортных средств, а также четверых пассажиров Toyota: 35-летнюю женщину, 13-летнюю девочку, а также детей 2012 и 2018 года рождения.

В больнице старшая дочь скончалась от полученных травм. 35-летняя мать и девочка 2012 года рождения находятся в тяжелом состоянии.

Состояние остальных пострадавших и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в этот день один человек погиб и семь пострадали в аварии с участием микроавтобуса в Тамбовской области. Произошло боковое столкновение автомобилей с последующим опрокидыванием микроавтобуса.