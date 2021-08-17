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ПДК вредных веществ не превышена после утечки химического вещества в Екатеринбурге

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Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе после утечки химического вещества в поселке Рудный на юге Екатеринбурга не превышена, рассказали в понедельник, 16 августа, в пресс-службе МЧС России.

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Сообщение о химическом запахе в районе промзоны в муниципальном образовании в поселке Рудный Свердловской области поступило в 18:50 мск.

«После замера проб воздуха [превышения] предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет», — уточнили в пресс-службе.

Для проверки информации о химическом запахе в районе промзоны в поселке Рудный на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части.

Ранее в понедельник источник «Интерфакса» сообщил, что в промзоне в Екатеринбурге прогремел взрыв. Допускалось, что в поселке Рудный могла произойти утечка химического вещества.

По словам очевидцев, местность, где произошел взрыв, накрыло плотным туманом, в воздухе пахло серой, пишет портал E1.RU. На тот момент туман наблюдался в Поповом логе.

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