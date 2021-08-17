Прямой эфир
Мир
Несостыковку нашли на фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога
Общество
Вернувшийся в Южно-Сахалинск самолет вылетел повторно
Общество
Врач рассказал о неоднократном заражении коронавирусом
Мир
Пожарные не обнаружили очага возгорания на японской АЭС
Мир
Обама отключил комментарии в Instagram из-за критики по Афганистану
Спорт
Гран-при Бразилии «Формула-1» пройдет при полных трибунах
Общество
Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
Мир
Байден постановил выделить $500 млн для помощи беженцам из Афганистана
Мир
В Киеве призвали забыть о гарантиях США после событий в Кабуле

Карпин объяснил непопадание Дзюбы и Соболева в состав сборной на матчи отбора ЧМ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин объяснил невызов форвардов Артема Дзюбы и Александра Соболева на матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

Дзюбу на полку: Карпин не вызвал капитана сборной, Соболева и Жиркова
Зато в составе целый ряд молодых игроков во главе с новыми лидерами «Динамо»

По его словам, футболисты сейчас не в лучшей своей форме по разным причинам.

«Артем даже не попал вчера в состав «Зенита». Я считаю, что для игры за сборную футболист сначала должен проявлять себя за клуб», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Тренер добавил, что с Дзюбой у него сложились отношения тренер–игрок. Он общался с нападающим более часа, в том числе они обсудили моменты, интересные Карпину.

«Конфликт не то что исчерпан, мне не до этого. Если мы посчитаем, что Дзюба будет приносить пользу, то будет в команде. Дзюба сказал, что готов приезжать в сборную, мечтает играть», — отметил Валерий Карпин.

Он отметил, что общался по телефону со всеми футболистами. При этом не попасть в список сборной может любой игрок.

Ранее стало известно, что Дзюба не будет вызван на сентябрьские матчи сборной России по футболу.

При этом в состав сборной на отборочные матчи на ЧМ-2022 вошли: вратари Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»); защитники Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Дмитрий Чистяков и Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция).

Полузащитниками, вызванными в состав национальной команды, выбраны два игрока «Локомотива» — Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов, еще двое зенитовцев — Александр Ерохин и Далер Кузяев, футболисты из «Динамо» — Даниил Фомин, Арсен Захарян и Денис Макаров, спартаковцы — Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев, а также Максим Мухин (ЦСКА), Алексей Ионов («Краснодар»), Александр Головин из французского «Монако», Алексей Миранчук из итальянской «Аталанты» и Денис Черышев из испанской «Валенсии».

Нападающими стали Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА) и Константин Тюкавин («Динамо»).

Сборная России в сентябре проведет три матча: 1 сентября — против Хорватии, 4 сентября — против Кипра и 7 сентября — против Мальты.

10 августа Карпин высказался о конфликте с Дзюбой, который имел место, когда спортсмен выступал в «Спартаке» под руководством тренера в сезоне-2011/12. По словам главного тренера сборной, всё, что было, уже не важно и нужно смотреть вперед.

Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с Карпиным о его назначении на пост главного тренера сборной России по футболу 26 июля. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Карпин сменил на посту главного тренера российской национальной команды Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления сборной на Евро-2020.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021