Карпин объяснил непопадание Дзюбы и Соболева в состав сборной на матчи отбора ЧМ

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин объяснил невызов форвардов Артема Дзюбы и Александра Соболева на матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

По его словам, футболисты сейчас не в лучшей своей форме по разным причинам.

«Артем даже не попал вчера в состав «Зенита». Я считаю, что для игры за сборную футболист сначала должен проявлять себя за клуб», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Тренер добавил, что с Дзюбой у него сложились отношения тренер–игрок. Он общался с нападающим более часа, в том числе они обсудили моменты, интересные Карпину.

«Конфликт не то что исчерпан, мне не до этого. Если мы посчитаем, что Дзюба будет приносить пользу, то будет в команде. Дзюба сказал, что готов приезжать в сборную, мечтает играть», — отметил Валерий Карпин.

Он отметил, что общался по телефону со всеми футболистами. При этом не попасть в список сборной может любой игрок.

Ранее стало известно, что Дзюба не будет вызван на сентябрьские матчи сборной России по футболу.

При этом в состав сборной на отборочные матчи на ЧМ-2022 вошли: вратари Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»); защитники Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Дмитрий Чистяков и Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция).

Полузащитниками, вызванными в состав национальной команды, выбраны два игрока «Локомотива» — Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов, еще двое зенитовцев — Александр Ерохин и Далер Кузяев, футболисты из «Динамо» — Даниил Фомин, Арсен Захарян и Денис Макаров, спартаковцы — Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев, а также Максим Мухин (ЦСКА), Алексей Ионов («Краснодар»), Александр Головин из французского «Монако», Алексей Миранчук из итальянской «Аталанты» и Денис Черышев из испанской «Валенсии».

Нападающими стали Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА) и Константин Тюкавин («Динамо»).

Сборная России в сентябре проведет три матча: 1 сентября — против Хорватии, 4 сентября — против Кипра и 7 сентября — против Мальты.

10 августа Карпин высказался о конфликте с Дзюбой, который имел место, когда спортсмен выступал в «Спартаке» под руководством тренера в сезоне-2011/12. По словам главного тренера сборной, всё, что было, уже не важно и нужно смотреть вперед.

Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с Карпиным о его назначении на пост главного тренера сборной России по футболу 26 июля. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Карпин сменил на посту главного тренера российской национальной команды Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления сборной на Евро-2020.