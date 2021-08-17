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Пожарные не обнаружили очага возгорания на японской АЭС

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Японские пожарные не обнаружили очагов возгорания на атомной электростанции (АЭС) «Хамаока», расположенной в префектуре Сидзуока. Об этом во вторник, 17 августа, сообщило агентство Kyodo.

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Как рассказали в компании-операторе станции Chubu Electric Power, прибывшие на место спасатели не нашли в турбинном зале пятого энергоблока, где сработала сигнализация, источника пожара.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной задымления.

Информации о пострадавших не поступало, изменения в уровне радиации на станции «Хамаока» и за ее пределами зафиксировано не было.

О задымлении на АЭС стало известно ранее утром.

«Хамаока» приостановила свою работу в мае 2011 года, через два месяца после сильного землетрясения и цунами, вызвавших ядерную аварию на Фукусиме. Такое решение было принято из соображений безопасности по просьбе тогдашнего премьер-министра Наото Кана.

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