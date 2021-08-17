Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами

Ревакцинироваться от коронавируса можно любой из доступных вакцин, главное — запустить в организме процессы выработки антител, заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

По его словам, независимо от препарата, в организм поступает вещество с антигенной структурой, «похожей» на инфекцию SARS-CoV-2. На эту структуру, отметил специалист, в любом случае будут вырабатываться антитела.

Поздняков подчеркнул, что защитный механизм организма сработает при повторном заражении вирусом и наличии антител независимо от появления новых штаммов.

«То же самое происходит в случае с вакциной: важно, чтобы в организм попала структура, похожая на коронавирус, неважно какая. Поэтому, по уже имеющимся данным, можно ревакцинироваться любой из вакцин, которые есть на сегодня», — цитирует эксперта «РИА Новости» 17 августа.

Он пояснил, что главное — запустить процессы выработки антител, «чтобы клетки памяти активировались и усилили иммунитет».

Пи этом Поздняков подчеркнул, что снижение заболеваемости, которое наблюдается в настоящий момент в России, является благоприятным временем для вакцинации или ревакцинации.

Так, по его словам, снижен риск заразиться в очереди в поликлинике или сразу после вакцинации. Кроме того, за время до очередного увеличения заболеваемости вакцина успеет подействовать и увеличить количество антител до защитного уровня.

Инфекционист отметил, что препараты от COVID-19 изучаются около года, поэтому нет фундаментальных исследований в области ревакцинации, однако, добавил врач, риск заражения коронавирусом «несравнимо выше», последствий повторной вакцинации.

Он напомнил, что люди, которые планово привились до «третьей волны» коронавируса в марте-апреле текущего года перенесли вакцинацию без последствий для здоровья.

29 июля руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко, комментируя включение ревакцинации от COVID-19 в рекомендации Минздрава РФ, заявила, что ревакцинация является закономерной процедурой, которая стимулирует организм вырабатывать антитела.

Неделей ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что для ревакцинации от коронавируса в России могут использоваться все вакцины.

30 июня пресс-служба Минздрава РФ объявила о начале кампании по ревакцинации от COVID-19. Повторная вакцинация будет проходить раз в полгода, пока в России не будет достигнут коллективный иммунитет.