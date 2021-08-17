Прямой эфир
Мир
Байден постановил выделить $500 млн для помощи беженцам из Афганистана
Происшествия
Вылетевший в Москву Boeing вынужденно вернулся на Сахалин
Общество
Гинцбург рекомендовал сочетать «Спутник Лайт» и Pfizer против «Дельты»
Мир
Чехия исключит Россию из списка стран с высоким риском по COVID-19
Мир
Экс-президент Афганистана Гани критиковал контроль США над страной
Мир
На японской АЭС произошло возгорание
Общество
Вильфанд назвал регионы с анормально теплой погодой
Мир
Ситуацию в Афганистане назвали тревожным сигналом для партнеров США
Мир
В Киеве призвали забыть о гарантиях США после событий в Кабуле
Сюжет:

Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ревакцинироваться от коронавируса можно любой из доступных вакцин, главное — запустить в организме процессы выработки антител, заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Второй не лишний: как в Москве стартовала ревакцинация
И скольким жителям столицы пришло время сделать повторную прививку

По его словам, независимо от препарата, в организм поступает вещество с антигенной структурой, «похожей» на инфекцию SARS-CoV-2. На эту структуру, отметил специалист, в любом случае будут вырабатываться антитела.

Поздняков подчеркнул, что защитный механизм организма сработает при повторном заражении вирусом и наличии антител независимо от появления новых штаммов.

«То же самое происходит в случае с вакциной: важно, чтобы в организм попала структура, похожая на коронавирус, неважно какая. Поэтому, по уже имеющимся данным, можно ревакцинироваться любой из вакцин, которые есть на сегодня», — цитирует эксперта «РИА Новости» 17 августа.

Он пояснил, что главное — запустить процессы выработки антител, «чтобы клетки памяти активировались и усилили иммунитет».

Пи этом Поздняков подчеркнул, что снижение заболеваемости, которое наблюдается в настоящий момент в России, является благоприятным временем для вакцинации или ревакцинации.

Так, по его словам, снижен риск заразиться в очереди в поликлинике или сразу после вакцинации. Кроме того, за время до очередного увеличения заболеваемости вакцина успеет подействовать и увеличить количество антител до защитного уровня.

Инфекционист отметил, что препараты от COVID-19 изучаются около года, поэтому нет фундаментальных исследований в области ревакцинации, однако, добавил врач, риск заражения коронавирусом «несравнимо выше», последствий повторной вакцинации.

Он напомнил, что люди, которые планово привились до «третьей волны» коронавируса в марте-апреле текущего года перенесли вакцинацию без последствий для здоровья.

29 июля руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко, комментируя включение ревакцинации от COVID-19 в рекомендации Минздрава РФ, заявила, что ревакцинация является закономерной процедурой, которая стимулирует организм вырабатывать антитела.

Неделей ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что для ревакцинации от коронавируса в России могут использоваться все вакцины.

30 июня пресс-служба Минздрава РФ объявила о начале кампании по ревакцинации от COVID-19. Повторная вакцинация будет проходить раз в полгода, пока в России не будет достигнут коллективный иммунитет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021