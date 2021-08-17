МИД РФ назвал закономерным происходящее в Афганистане

Происходящее в Афганистане на фоне вывода войск США и НАТО является закономерным итогом, заявил «РИА Новости» во вторник, 17 августа, замглавы МИД России Александр Грушко.

Он отметил, что триллион долларов был потрачен впустую.

«Закономерный итог. Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания? <...> Триллион потрачен в никуда», — указал Грушко.

По словам замглавы российского дипведомства, в течение 20 лет в НАТО говорили о крепости «трансатлантической спайки и учете мнения каждого члена альянса: вместе пришли — вместе уйдем».

«США сказали: «Довольно», и всё это трансатлантическое единство предстало во всей своей красе», — резюмировал Грушко.

Ранее, 17 августа, стало известно, что ушедший в отставку президент Афганистана Ашраф Гани в 1989 году написал статью в газете Los Angeles Times, в которой критиковал американскую администрацию. Экс-глава государства рассказал о нежелании афганцев быть подконтрольными политике США, утверждая, что в то время афганскому народу следовало предоставить право на самоопределение, направляя экономическую помощь только свободно избранному правительству.

15 августа движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. После этого талибы мирно вошли в Кабул, где не встретили сопротивления. Представители радикального движения сообщили журналистам, что вошли в президентский дворец в афганской столице.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.