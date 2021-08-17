Прямой эфир
Мир
Несостыковку нашли на фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога
Общество
Вернувшийся в Южно-Сахалинск самолет вылетел повторно
Общество
Врач рассказал о неоднократном заражении коронавирусом
Мир
Пожарные не обнаружили очага возгорания на японской АЭС
Мир
Обама отключил комментарии в Instagram из-за критики по Афганистану
Спорт
Гран-при Бразилии «Формула-1» пройдет при полных трибунах
Общество
Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
Мир
Байден постановил выделить $500 млн для помощи беженцам из Афганистана
Мир
В Киеве призвали забыть о гарантиях США после событий в Кабуле
Сюжет:

МИД РФ назвал закономерным происходящее в Афганистане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Происходящее в Афганистане на фоне вывода войск США и НАТО является закономерным итогом, заявил «РИА Новости» во вторник, 17 августа, замглавы МИД России Александр Грушко.

Переходное покровительство: как Афганистан провел день после возвращения талибов
Что даст стране новое правительство и как оно выстроит отношения с миром

Он отметил, что триллион долларов был потрачен впустую.

«Закономерный итог. Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания? <...> Триллион потрачен в никуда», — указал Грушко.

По словам замглавы российского дипведомства, в течение 20 лет в НАТО говорили о крепости «трансатлантической спайки и учете мнения каждого члена альянса: вместе пришли — вместе уйдем».

«США сказали: «Довольно», и всё это трансатлантическое единство предстало во всей своей красе», — резюмировал Грушко.

Ранее, 17 августа, стало известно, что ушедший в отставку президент Афганистана Ашраф Гани в 1989 году написал статью в газете Los Angeles Times, в которой критиковал американскую администрацию. Экс-глава государства рассказал о нежелании афганцев быть подконтрольными политике США, утверждая, что в то время афганскому народу следовало предоставить право на самоопределение, направляя экономическую помощь только свободно избранному правительству.

15 августа движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. После этого талибы мирно вошли в Кабул, где не встретили сопротивления. Представители радикального движения сообщили журналистам, что вошли в президентский дворец в афганской столице.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021