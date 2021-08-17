Немецкий футболист Гетце попал в реанимацию с травмой черепа

Защитник немецкого «Кайзерслаутерна» Феликс Гетце находится в реанимации после получения травмы в матче третьей бундеслиги против берлинской «Виктории» (0:4), сообщает 15 августа издание Bild.

На 73-й минуте игры Гетце и его одноклубник Марвин Зенгер столкнулись головами. Удар пришелся на висок Феликса. Он упал на газон и уже не смог подняться.

Футболисту на поле оказали первую помощь, а затем госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации с предварительным диагнозом микротрещина черепа.

По данным издания, в воскресенье вечером Гетце в своем Instagram сообщил, что у него все хорошо, и поблагодарил поклонников за пожелания выздоровления.

Как уточняет «Спорт-Экспресс», Феликс является младшим братом чемпиона мира в составе сборной Германии и игрока нидерландского ПСВ Марио Гетце.

25 июля в США во время матча по футболу (соккеру) между клубами «Сан-Хосе Эрткуэйкс» и «Хьюстон Динамо» игрок и арбитр столкнулись головами, после чего судья с окровавленной головой покинул поле. В свою очередь, футболист после оказанной медицинской помощи смог продолжить игру.