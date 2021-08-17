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Вылетевший в Москву Boeing вынужденно вернулся на Сахалин

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Воздушное судно Boeing 777, следовавшее по маршруту Южно–Сахалинск – Москва, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета для экстренной посадки. Об этом 17 августа сообщил Telegram-канал «ЧП-Сахалин».

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Уточняется, что посадка была запрошена через 20 минут после вылета.

По данным «Известий», лайнер развернулся из-за плохого самочувствия пассажира. Посадка прошла в штатном режиме.

Самолет приземлился в 12:40 (04:40 мск).

16 августа самолет, выполнявший рейс Симферополь–Белгород, экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика отказа гидросистемы.

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