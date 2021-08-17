Чехия исключит Россию из списка стран с высоким риском по COVID-19

Власти Чехии с 23 августа исключат Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом, поездки в которые чехам разрешены только в неотложных случаях. Об этом 16 августа сообщил министр здравоохранения республики Адам Войтех.

Кроме России послабления коснутся Туниса и Индии, пишет издание Ceske noviny.

При этом в списке останутся семь стран, в которые чехам по-прежнему строго не рекомендуется путешествовать: Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания.

Россия была включена Чехией в список стран с высоким риском заражения коронавирусом 1 июля. Поездки в РФ были разрешены в случае неотложной необходимости и при получении предварительного согласия чешского МИДа.

16 августа оперштаб по борьбе с COVID-19 принял решение о полной отмене с 27 августа ограничений на регулярные и чартерные рейсы из России в Доминикану, Южную Корею и Чехию.

При этом само авиасообщение с Чехией было возобновлено 24 июля.

По данным портала Worldometers, в Чехии зафиксировано более 1,67 млн случаев коронавируса. Более 30,3 тыс. человек погибли от последствий инфекции.