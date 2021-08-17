Ситуацию в Афганистане назвали тревожным сигналом для партнеров США

События в Афганистане являются поводом задуматься для партнеров США, не входящих в Североатлантический альянс, о важности их статуса, сообщил журналист американского издания The National Interest Николас Гвоздев.

По мнению обозревателя, опасно размывать границы между понятием «союзник», которое подразумевает наличие утвержденного Сенатом договора о взаимообороне и конкретный план действий в чрезвычайных ситуациях в целях безопасности, и «партнер», который может рассчитывать лишь на средства для помощи США в сфере безопасности, на президентские речи и не имеющие обязательной силы резолюции Конгресса, которые обещают поддержку.

Так, несмотря на постоянное нарекание Украины и Грузии статусом «союзника», Соединенные Штаты четко разделяют государства на те, с кем заключен альянс по договору и остальными. Журналист напомнил, что в 2012 году США объявили Афганистан своим главным союзником, однако в связи с падением официального афганского правительства нигде так и не вспомнили об этом его статусе.

«Наблюдая за событиями в Кабуле, правительство в Киеве, Тбилиси или Кишиневе может задаться вопросом, принесет ли получение даже статуса государства-партнера, не являющегося членом НАТО, много пользы», — указал Гвоздев.

Он добавил, что у нынешних союзников Соединенных Штатов от Афганистана до Венгрии возникла путаница в трактовке этого термина. Непонятно также и то, какие шаги США готовы предпринимать от имени своих союзников.

«Эти вопросы требуют разрешения, так как США не могут допустить никаких сомнений в том, какие обязательства они готовы выполнять, особенно с учетом того, что конкуренты из числа великих держав более подготовлены к тому, чтобы подвергнуть испытанию любую двусмысленность в позиции Вашингтона», — резюмировал журналист.

17 августа стало известно, что ушедший в отставку президент Афганистана Ашраф Гани в 1989 году написал статью в газете Los Angeles Times, в которой критиковал американскую администрацию, потому что «афганскому народу нужны не дополнительные средства уничтожения, а конструктивные меры». Он также заявлял о нежелании афганцев быть подконтрольными политике США. По его словам, в то время афганскому народу нужно было предоставить право на самоопределение, направляя экономическую помощь только свободно избранному правительству.

Он также указал на возможность для тогдашнего президента США Джорджа Буша-старшего определить позитивную повестку дня республики. Однако на тот момент глава американской администрации решил «просто подтвердить, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать афганскому сопротивлению военную помощь».

15 августа радикальное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. После этого талибы мирно заняли Кабул, не встретив сопротивления. Представители движения сообщили журналистам, что вошли в президентский дворец в афганской столице.

При этом президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.