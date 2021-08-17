За год предложение апартаментов в новостройках массового сегмента и бизнес-класса Москвы упало на 46%. Сейчас в продаже находится всего 4 тыс. таких помещений, тогда как в аналогичный период 2020-го насчитывалось 7,4 тыс. Об этом «Известиям» рассказали аналитики компании «Метриум».

Заметнее всего сократилось предложение массовых апартаментов, или комфорт-класса — на 67%. Во II квартале 2020 года насчитывалось 3,6 тыс. таких помещений в проектах этого класса, а во II квартале 2021-го — только 1,2 тыс. В сегменте бизнес год назад в реализации находилось 3,9 тыс. лотов, а сейчас — 2,8 тыс., то есть на 28% меньше.

По данным «Циан», всего в столице сейчас продается 6,1 тыс. апартаментов всех сегментов, 3,1 тыс. — в Санкт-Петербурге, 1,3 тыс. — в Московской области. За пределами столичных регионов в реализации находятся 2,3 тыс. лотов, из которых 90% предложения приходится на Сочи, Красноярск, Тюмень, Светлогорск, Ялту, Омск и Челябинск.

По сравнению с августом 2020 года в московском регионе апартаментов в продаже стало на 41% меньше, в Санкт-Петербурге — на 30%, в других субъектах страны — на 42%, рассказал руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

Несмотря на сокращение предложения, количество проектов с апартаментами практически не изменилось, отметили аналитики «Метриум». Девелоперская активность в сегменте апартаментов остается высокой, сказал генеральный директор компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

Сокращение предложения связано прежде всего с высоким спросом. На фоне роста цен на квартиры многие покупатели переключились на приобретение апартаментов, где квадратный метр в среднем доступнее на 15-20%, чем в аналогичных квартирах, рассказал Алексей Перлин.

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Статус «несвободен»: число апартаментов в продаже сократилось на 46%