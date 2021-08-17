Водолазы возобновили подъем тел погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

На Камчатке водолазы продолжили подъем тел оставшихся троих погибших при крушении вертолета Ми-8, сообщили 17 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Водолазы МЧС России приступили к подъему ранее обнаруженных тел из фюзеляжа разбившегося вертолета на Курильском озере в Камчатском крае», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

В пресс-службе пояснили, что накануне из-за сильных волн поисковая операция была приостановлена, а теперь с наступлением светлого времени суток и благоприятных погодных условий работа возобновлена.

Накануне зампред правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил об обнаружении внутри Ми-8 тел трех туристов. Предположительно на борту также находится черный ящик.

Крушение вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» произошло 12 августа. При заходе на посадку воздушное судно упало в Курильское озеро на юге Камчатки. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.

Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м, их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском.

Погибли в результате авиакатастрофы восемь человек. К 16 августа спасатели извлекли тела пяти жертв крушения. Под водой остаются тела еще троих.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

В качестве основных версий причины крушения вертолета рассматривают плохую погоду, ошибку пилотирования и неисправность воздушного судна.