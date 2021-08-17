Боба Дилана обвинили в изнасиловании девочки более 50 лет назад

Американского певца Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки в мае 1965 года. Соответствующий иск был подан в Верховный суд США на прошлой неделе. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил портал NBC News.

В иске указано, что Дилан, которому сейчас 80 лет, «установил эмоциональную связь» с потерпевшей, которая фигурирует под инициалами JC, чтобы «снизить ее внутренние ограничения с целью сексуального насилия, что он и сделал».

Отмечается, что артист употреблял наркотики и алкоголь, а также несколько раз применял насилие в отношении потерпевшей в своей квартире на Манхэттене, оставив ее «эмоционально травмированной и психологически поврежденной по сей день».

Комментируя иск, представитель Дилана сообщил, что обвинение 56-летней давности «не соответствует действительности».

При этом адвокаты потерпевшей выразили готовность доказать утверждения женщины в суде.

Боб Дилан — один из самых известных музыкантов. Его карьера продолжается более 50 лет. В 2008 году музыкант получил Пулитцеровскую премию, в мае 2012 года ему была вручена высшая награда США — Президентская медаль Свободы.

В 2016 году Дилан был удостоен Нобелевской премии по литературе «за создание поэтических образов в великой американской песенной традиции». 12 раз его творчество было отмечено премией Grammy, в 2001 году он получил «Оскар» в номинации «Лучшая песня» в фильме «Вундеркинды». Имя Дилана включено в «Зал славы рок-н-ролла».