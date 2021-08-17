В Госдепе уклонились от ответа на вопрос о законном лидере Афганистана

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге в понедельник, 16 августа, уклонился от ответа на вопрос, кого Соединенные Штаты считают законным лидером Афганистана.

«Это то, над чем мы работаем <...> с международным сообществом. Вы видели в заявлении ООН четкий консенсус в том, что политическое урегулирование будет соответствовать интересам всех <...>. Политическое урегулирование — это то, что мы по-прежнему продвигаем. Мы тесно взаимодействуем с международным сообществом на протяжении всего этого процесса. Вместе с ООН и нашими международными партнерами мы поддерживали афганцев в межафганском диалоге, этот межафганский диалог все еще идет», — заявил Прайс на брифинге, транслируемом на сайте C-span.

Он добавил, что движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), а также представители правительства Афганистана все еще представлены в Дохе.

Представитель Госдепа подчеркнул, что «официальной передачи власти в Афганистане не было».

Ранее в понедельник президент США Джо Байден раскритиковал бегство президента Афганистана Ашрафа Гани из страны и отказ афганских войск от попыток должным образом защитить свою страну. При этом крах афганского правительства произошел быстрее, чем того ожидали Соединенные Штаты, добавил американский лидер.

В то же время Байден отметил, что не жалеет о своем решении вывести американские войска из Афганистана, заявив, что «не может и не будет просить войска страны продолжать участвовать в гражданской войне в другой стране».

16 августа в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

15 августа радикальное движение «Талибан» заявило, что контролирует всю территорию Афганистана. После этого талибы мирно вошли в Кабул, где не встретили сопротивления. Представители движения сообщили журналистам, что вошли в президентский дворец в афганской столице.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.