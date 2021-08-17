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Спасший девочку от насильника пес из России получил итальянскую премию

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Служебный пес из России по кличке Волк-Меркурий получил итальянскую премию «Собачья верность», сообщило 16 августа агентство «РИА Новости».

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Пес из Центра кинологической службы (ЦКС) Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принес стране награду впервые за 60-летнюю историю премии.

Торжественная церемония состоялась в понедельник на главной площади городка Сан-Рокко-ди-Камольи близ Генуи. В этом году наградой были отмечены 11 собак из Италии и девятилетняя немецкая овчарка Волк-Меркурий, которая спасла от изнасилования 15-летнюю девочку.

Глава оргкомитета премии Соня Джентозо сообщила инспектору-кинологу ЦКС Марии Копцевой о присуждении награды ее питомцу в ходе сеанса прямой видеосвязи между Сан-Рокко и Санкт-Петербургом. Она также выразила восхищение их сложной и полезной работой.

В сентябре прошлого года Пятый канал сообщал, что полицейский пес Волк-Меркурий спас школьницу от изнасилования. Он нашел ее по запаху и привел полицейских в дом похитителя за секунды до преступления. Собака вышла на след преступника благодаря личным вещам девочки.

Существующая с 1962 года премия «Собачья верность» вручается 16 августа. Сначала это была региональная награда, затем она получила национальный статус, а позднее стала международной премией, которой ежегодно отмечается собака, живущая в одной из зарубежных стран.

18 июля сообщалось, что на Кубани бельгийская овчарка спасла за год трех потерявшихся людей. Двухлетняя малинуа Лета помогла найти 82-летнюю пенсионерку, потерявшуюся в лесу, человека, который застрял в болотистой топи и не мог шевелиться от переохлаждения, и бабушку, прождавшую спасения в лесу более 12 часов.

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