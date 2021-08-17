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Телекомментатор Орлов оценил состав сборной России

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Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал в понедельник, 16 августа, в интервью с изданием «Спорт-Экспресс» состав российской сборной на сентябрьские матчи отборочного цикла к чемпионату мира — 2022.

Дзюбу на полку: Карпин не вызвал капитана сборной, Соболева и Жиркова
Зато в составе целый ряд молодых игроков во главе с новыми лидерами «Динамо»

В частности, он высказался насчет того, что Артем Дзюба не вошел в состав национальной команды. По мнению Орлова, это является правильным решением, поскольку футболист сейчас «не в форме».

«Сейчас Дзюба никакой. Думаю, Карпин еще предоставит ему шанс, но для этого Артему надо пробиться в состав «Зенита» <...> Начнет играть в основе «Зенита», забивать — получит вызов», — считает телекомментатор.

При этом Орлов предположил, что форварду «Зенита» будет очень сложно в этом сезоне, охарактеризовав нынешнее положение Дзюбы «болезненным падением после сумасшедшего взлета».

«Все зависит от характера Дзюбы. Найдет ли он в себе мотивацию? Вопрос. Сейчас ведь еще и бразилец добавится — Клаудиньо. Мне, кстати, говорили, что его предлагали «Динамо», но москвичам он не подошел. А против «Локомотива» «Зенит» хорошо играл и без Дзюбы. Азмун прекрасно выглядел!» — отметил он.

Отсутствие же Александра Соболева в составе сборной России Орлов объяснил «остановкой в росте и деградацией» спортсмена.

«То же самое могу сказать и про Шапи из «Краснодара». Куда все пропало? Не развиваются эти ребята, не прибавляют что-то», — добавил журналист.

Орлов заявил, что одной из ключевых фигур нацкоманды может стать полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров, поскольку тот «здорово работает с мячом и убирает защитников на замахе».

В целом Орлов оказался не удивлен выбором главного тренера сборной Валерия Карпина футболистов в состав команды. Однако журналист предположил, что можно было еще пригласить защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

16 августа известно, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван на сентябрьские матчи сборной России по футболу.

Главный тренер сборной Валерий Карпин, комментируя это, заявил, что у них с футболистом сложились отношения тренер-игрок. Карпин отметил, что общался с Дзюбой больше часа, в том числе они обсудили моменты, интересные Карпину.

Он также пояснил, что Дзюба и нападающий Александр Соболев, которого тоже не вызвали в сборную, в данный момент находятся не в лучшей форме по разным причинам.

Также в понедельник был объявлен состав национальной сборной. Впереди команду ждет встреча с Хорватией 1 сентября, Кипром 4 сентября и Мальтой 7 сентября.

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