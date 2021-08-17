Госдеп заявил о поддержке контактов США с талибами в Дохе

Делегация дипломатов США продолжает контактировать с представителями радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) в Дохе. Об этом 16 августа заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

«[Спецпредставитель США по Афганистану Залмай] Халилзад и его команда всё еще остаются в Дохе после консультаций с рядом стран из региона, ООН, а также со странами, расположенными гораздо дальше. Они продолжали и продолжают взаимодействовать с талибами. Они также продолжают взаимодействовать с исламской республикой — представителями правительства Афганистана», — заявил Прайс журналистам на брифинге.

Он добавил, что целью консультаций в Дохе в настоящий момент является поддержание стабильности в Кабуле.

Ранее в понедельник глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что талибы должны быть привлечены к ответственности за нарушение соглашения, подписанного в Дохе.

В феврале на церемонии в Катаре американские власти и «Талибан» подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Талибы гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Американцы, в свою очередь, пообещали вывести войска.

В мае США и НАТО начали выводить свой контингент из Афганистана. Предполагалось завершить операцию к сентябрю. Однако с уходом значительной части иностранных военных талибы перешли с наступление, и ситуация в регионе начала усугубляться.

15 августа «Талибан» вошли Кабул, а затем заявили об «окончании войны». Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

В этот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».