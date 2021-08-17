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Глава Минвостока сообщил об увеличении субсидирования перелетов на Дальнем Востоке

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В следующем году власти планируют увеличить субсидирование перелетов на Дальнем Востоке, заявил в интервью «Известиям» заявил глава ведомства Алексей Чекунков.

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«На следующий год мы планируем расширение маршрутной сетки и увеличение субсидирования, в том числе, межрегиональных перелетов. И для нас вопрос обеспечения авиадоступности Дальнего Востока (внутри регионов, между регионами, между ДФО и европейской частью России) — один из самых главных», — сказал министр.

В этом году правительство увеличило субсидии более чем вдвое, напомнил Алексей Чекунков. На магистральные перевозки объем помощи превысил 11 млрд рублей.

«Стоимость 8-часового перелета Москва–Хабаровск для льготных категорий граждан по цене 7200 рублей — это феноменально. Нигде больше в мире восемь часов лететь за $100 невозможно», — отметил глава Минвостока.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Нигде больше в мире восемь часов лететь за $100 невозможно»

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