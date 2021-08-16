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Дзюбу не вызвали в сборную России на стартовые матчи ЧМ-2022

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Российский футбольный союз (РФС) 16 августа опубликовал список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира – 2022.

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Отмечается, что решение о составе принимали тренерский штаб сборной России по футболу совместно с главным тренером команды Валерием Карпиным.

В список попал 31 игрок. Среди них не числится нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, который последние годы был капитаном сборной.

При этом в РФС подчеркнули, что в представленном списке возможны изменения.

Сам Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной тем, что футболист сейчас находится «не в лучшей форме». По словам тренера, конфликт между ним и Дзюбой не сказался на принятии решения, и он около часа общался со спортсменом перед формированием списка.

Сборная России в сентябре проведет три матча в рамках ЧМ-2022: 1 сентября — против Хорватии, 4 сентября — против Кипра и 7 сентября — против Мальты.

Ранее в понедельник о том, что Дзюба не будет вызван на сентябрьские матчи сборной России по футболу писал «Спорт-Экспресс».

Комментируя решение не вызывать Дзюбу в сборную, Заслуженный тренер России, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев отметил, что это прерогатива главного тренера.

При этом российский футболист Александр Мостовой считает, что Дзюба мог бы быть полезен в любой команде. Он считает его сильным форвардом и затруднился назвать подходящую ему замену.

Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с Карпиным о его назначении на пост главного тренера сборной России по футболу 26 июля. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Карпин сменил на посту главного тренера российской национальной команды Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления сборной на Евро-2020.

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