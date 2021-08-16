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Британия осудила талибов за нарушение мирного соглашения в Дохе

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Талибы должны быть привлечены к ответственности за нарушение соглашения, подписанного в Дохе. Об этом 16 августа заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

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«В дохинском соглашении талибы обязались вести переговоры добросовестно, но их действия пока не соответствуют этому обещанию. Они должны быть привлечены к ответственности», — написал Рааб в Twitter.

Такое мнение он высказал после встречи с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. По его словам, в ходе беседы они обсудили ситуацию в Афганистане. Рааб поблагодарил своего коллегу за приверженность Катара мирному процессу в этой стране.

Ранее в понедельник Совет Безопасности ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий и созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане.

В этот же день появились кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, некоторые падают после взлета.

В феврале представители США и афганской группировки в присутствии наблюдателей подписали в Дохе соглашение, которое призвано положить начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане 20 лет.

15 августа боевики «Талибана» (организация запрещена в РФ) вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как Соединенные Штаты, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

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