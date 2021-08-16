Благоустройство Верхнего парка в Рязани затягивается еще на месяц

Срок сдачи работ по благоустройству Верхнего городского парка Рязани перенесли на 17 сентября, информирует пресс-служба гордумы.

Подрядчик делает новый забор. По контракту его должны были сдать 15 июля, затем срок перенесли на 20 августа, пишет РИА «7 новостей». Строители говорят, что виноваты поставщики, погодные условия. На площадке заканчивается отливка столбов, монтируются плиты из архитектурного бетона, ведется подготовка к установке металлических ограждений.

Вице-спикер регионального парламента Александр Шевырев заверил, что контроль за парком будет более строгим, передает 62INFO.ru.

«Будем собираться здесь каждый понедельник для отчета. Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю. Через указанное время мы собираемся, осматриваем сделанное и выносим вердикт», — пояснил зампредседателя облдумы. За срыв сроков к подрядчику вновь применят штрафные санкции.

Напомним, в Рязани продолжаются работы по благоустройству сквера на перекрестке улиц Станкозаводской и Бирюзова. Проект реализуют в рамках программы поддержки местных инициатив. Сейчас на объекте выполняются земляные работы, готовится основание под дорожку. Скоро туда завезут грунт и проведут озеленение. Затем там установят бюст маршала Сергея Семеновича Бирюзова (1904–1964).