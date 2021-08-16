Прямой эфир
Мир
Байден заявил о готовности США к быстрому коллапсу в Афганистане
Спорт
Теннисистка Павлюченкова снялась с турнира в США из-за визы
Мир
Посол РФ в Афганистане анонсировал встречу с представителем талибов
Политика
Путин утвердил национальный план противодействия коррупции
Общество
Пробы воздуха в промзоне Екатеринбурга не выявили вредных веществ
Мир
СБ ООН призвал создать в Афганистане новое инклюзивное правительство
Общество
Ведущие медики посетят ряд регионов РФ в рамках акции «Волна здоровья»
Мир
Захарова оценила реакцию Пентагона на упавших с самолетов афганцев
Общество
В Крыму обсудили строительство дамбы для защиты Керчи от паводков
Сюжет:

В аэропорту Кабула задержали посадку военного самолета Нидерландов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны Нидерландов заявило о задержке посадки военного самолета, вылетевшего в Кабул 16 августа для эвакуации людей. Сообщается, что причиной стал хаос в аэропорту столицы Афганистана.

«Военный самолет для эвакуации из Кабула задерживается до дальнейшего уведомления. Это связано с местными условиями в аэропорту Кабула», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Министерство обороны королевства уточнило, что по дороге к пункту назначения разрешение на посадку было отложено, так как приоритет был отдан полетам подкреплений для установления безопасности в воздушной гавани.

По данным Нидерландской вещательной корпорации (NOS), самолет был вынужден отклониться от начального маршрута из-за хаоса в аэропорту. Согласно NOS, самолет приземлится в Кабуле в течение 24 часов.

Переходное покровительство: как Афганистан провел день после возвращения талибов
Что даст стране новое правительство и как оно выстроит отношения с миром

Сотни людей в настоящее время ждут перевозки из Афганистана в Нидерланды — это сотрудники посольства и афганские переводчики с семьями, сообщает голландская корпорация.

Также 16 августа стало известно, что два из четырех следовавших в афганский Кабул для эвакуации людей самолета бундесвера не получили разрешение на посадку, один из них вынужден был уйти на дозаправку в Узбекистан.

В настоящий момент в кабульском аэропорту осуществляется эвакуация граждан других стран. Ранее в понедельник как минимум семь человек погибли в аэроузле Кабула в результате возникшего во время эвакуации хаоса. В это число входят те, кто упал с взлетающего американского самолета.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации.

В воскресенье движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Позднее СМИ сообщали, что талибы мирно вошли в Кабул. Они спокойно передвигаются по городу и не встречают сопротивления. Представители радикального движения сообщили журналистам, что вошли в президентский дворец в афганской столице.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021