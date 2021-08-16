В аэропорту Кабула задержали посадку военного самолета Нидерландов
Министерство обороны Нидерландов заявило о задержке посадки военного самолета, вылетевшего в Кабул 16 августа для эвакуации людей. Сообщается, что причиной стал хаос в аэропорту столицы Афганистана.
«Военный самолет для эвакуации из Кабула задерживается до дальнейшего уведомления. Это связано с местными условиями в аэропорту Кабула», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Министерство обороны королевства уточнило, что по дороге к пункту назначения разрешение на посадку было отложено, так как приоритет был отдан полетам подкреплений для установления безопасности в воздушной гавани.
По данным Нидерландской вещательной корпорации (NOS), самолет был вынужден отклониться от начального маршрута из-за хаоса в аэропорту. Согласно NOS, самолет приземлится в Кабуле в течение 24 часов.
Сотни людей в настоящее время ждут перевозки из Афганистана в Нидерланды — это сотрудники посольства и афганские переводчики с семьями, сообщает голландская корпорация.
Также 16 августа стало известно, что два из четырех следовавших в афганский Кабул для эвакуации людей самолета бундесвера не получили разрешение на посадку, один из них вынужден был уйти на дозаправку в Узбекистан.
В настоящий момент в кабульском аэропорту осуществляется эвакуация граждан других стран. Ранее в понедельник как минимум семь человек погибли в аэроузле Кабула в результате возникшего во время эвакуации хаоса. В это число входят те, кто упал с взлетающего американского самолета.
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации.
В воскресенье движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.
Позднее СМИ сообщали, что талибы мирно вошли в Кабул. Они спокойно передвигаются по городу и не встречают сопротивления. Представители радикального движения сообщили журналистам, что вошли в президентский дворец в афганской столице.
Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.
Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.