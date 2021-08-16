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Жителя Удмуртии задержали при попытке дать взятку полицейскому

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В Кезском районе Удмуртии местного жителя подозревают в покушении на дачу взятки полицейскому за отказ в возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

По версии следствия, 11 августа 51-летнего мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Он перевозил в своем грузовике спиленные стволы деревьев, документов на них он не имел, передает ИА «Сусанин». Когда полицейские брали с мужчины объяснения, он предложил им заплатить, чтобы избежать ответственности за незаконную рубку. Правоохранитель сказал, что дача взятки — деяние наказуемое. Тем не менее через несколько дней мужчина пришел к полицейскому и протянул ему сверток с 50 тыс. рублями. После этого водителя грузовика задержали.

Промышленный районный суд Ставрополя избрал меру пресечения двоим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по городу. Их поместили под стражу. Сотрудников МВД подозревают в получении взятки в 1 млн рублей от жителя Пензы. За это полицейские не зарегистрировали преступление, связанное с оборотом наркотиков. Третий подозреваемый находился в бегах. В настоящее время он задержан.

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